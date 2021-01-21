الهيئة العامة لتنمية الصعيد تعلن عن فرص عمل في المنيا

تعلن الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمنيا، عن حاجتها الي التخصصات الاتية سواء ندبا من الجهات الحكومية او التعاقد لغير العاملين بالجهاز الحكومي للعمل بمحطة دواجن بالمنطقة الصناعية كالاتي:





2 اطباء خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن ثلاث سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية





4 مهندسين زراعيين خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية





2 فني صيانة كهرباء وميكانيكا خبرة لا تقل عن خمس سنوات، 30 عامل للعنابر خبرة في مجال تسمين الدواجن ويفضل أن يكون من بينهم من يجيد قيادة جرار زراعي وحاصل على رخصة قيادة





2 حارس لا يقل السن عن ثلاثين عامًا ولا يزيد عن أربعين عاما.





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كما تعلن الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمنيا عن حاجتها إلى التخصصات الاتية للعمل بالمجزر الالي بالمنطقة الصناعية 2 مراقب جودة (طبيب بيطري) حاصل على شهادة الأيزو ورقابة وإدارة الجودة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية ومشرف جودة (طبيب بيطري) حاصل على شهادة الأيزو ورقابة وإدارة الجودة للإشراف على منافذ البيع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 2 جزار يجيد ذبح الدواجن خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجازر الدواجن، ملاحظ عمال بالمجزر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات و 3 عمال للتفريغ والتعليق بالمجزر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، 12 عاملة للعمل بالخط الداخلي بالمجزر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، 6 عاملات خبرة بمجال مصنعات الدواجن، 2 حارس لا يقل السن عن ثلاثين عامًا ولا يزيد عن أربعين عاما، 2 مندوب بيع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المبيعات، 10 بائع أو بائعة للمنافذ مؤهل متوسط.





الأوراق المطلوبة صورة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وصورة شهادة الخدمة العسكرية وصور شهادات الخبرة إن وجد.





على أن تقدم الطلبات للأطباء والمهندسين الزراعيين بمكتب هيئة تنمية الصعيد بديوان عام محافظة المنيا وتقدم الطلبات لجميع العاملين دون الأطباء والمهندسين بالمقر الإداري لشركة اتحاد الأطباء البيطريين 38 شارع الخلفاء المتقاطع مع شارع العبور بجوار جمعية نصر أكتوبر بناصية معرض سيارات فايير بيرد أرض سلطان بمدينة المنيا أخر ميعاد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 27 / 1 / 2021.



