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حوادث

ضبط 50 ألف كمامة طبية و2 طن منظفات صناعية مغشوشة بالغربية

الخميس 21/يناير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الخميس، من ضبط 50 ألف قطعة كمامة طبية و2طن منظفات صناعية مغشوشة، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.


كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 50 ألف قطعة كمامة طبية بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و200متر أقمشة "مستلزمات إنتاج " بدون مستندات مجهولة المصدر.

وتشكل خطرًا  على الصحة العامة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكمامات "بدون ترخيص" بنطاق المحافظة،تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم ضبط 2,5 طن منظفات صناعية "كلور" بدون بيانات "مجهول المصدر" ، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص"، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
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