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أخبار العالم

تشمل الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. حفتر يجري مباحثات في بنغازي مع رئيس المخابرات الإيطالي

الخميس 21/يناير/2021 - 01:29 م
حفتر يجري مباحثات
حفتر يجري مباحثات مع رئيس المخابرات الإيطالي في بنغازي
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سمر صالح
بحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مع رئيس المخابرات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني في بنغازي، ملف الإرهاب والهجرة غير الشرعية.


وأوضح مكتب إعلام قيادة الجيش الليبي، أن حفتر وضيفه الإيطالي تناولا "الحديث عن سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخذاها من الطرفين لمحاربة هذه الظواهر والحد منها".


وأكد الوفد الإيطالي - بحسب المكتب - دعم إيطاليا الكامل لاستقرار ليبيا، والعملية السياسية تمهيدًا لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام.2021-01-ffwss


وأوضح الوفد أن إيطاليا تثني وتدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة  5+5، وتثمن إجراءات توحيد المؤسسات في ليبيا، في إطار الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.


ووفق ما نشره المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي، فإن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أثنى على جهود إيطاليا التي تبذلها للوقوف بجانب الشعب الليبي، في حربه ضد الإرهاب، وفي دعم استقراره سياسيًا واقتصاديًا.
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