سافر بعيد وستلتقي بنفسك.. ناهد السباعي تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

شاركت ناهد السباعي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





و ظهرت ناهد السباعي بأطلالة صيفية جذابة مرتدية فستان قصير اسود و علقت علي الصورة قائلة : سافر بعيدًا بما يكفي وستلتقي بنفسك





وكانت ناهد السباعي، هنأت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ناهد وإلهام في الصورة من حمام السباحة من أحد أفلامهم وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأروع امرأة آمنت بي منذ البداية التي أعطتني فرصًا ذهبية أحبك يا إلهام اتمني هذا العام يجلب لك كل الفرح والنجاح".