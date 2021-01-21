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برلمان

سياحة النواب تشيد بتطوير منطقة عين الصيرة بالقاهرة.. "تحولت لمزار سياحي"

الخميس 21/يناير/2021 - 02:04 م
صدى البلد
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القسم السياسى

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب بالتطوير الذي حدث في منطقة عين الصيرة بالقاهرة بعد تحولها لمزار سياحي يقصده الجميع، حيث ظهر محيط البحيرة بشكل جمالى رائع يعكس مدى اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية والاستفادة من الإمكانيات والمزايا الجغرافية بالعاصمة، والسعى نحو عودة المكانة التاريخية والحضارية لمحافظة القاهرة.

جاء ذلك عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع"فيسبوك"  والذي جاء " مشهد جمالي كبير يشعرك بالسعادة حين النظر إليه للوهلة الأولى.. وهي منطقة عين الصيرة بالقاهرة التي تحولت لمزار سياحي بعد تطويرها.. هذا المشروع يغير واجهة متحف الحضارات ويرفع مستوى المعيشة بالفسطاط ليجعلها من أفضل المناطق السياحية ويحولها من النقيض للنقيض.. من العشوائية إلى الجمال.. ومن إنعدام الأمن إلى الاستقرار " .

 

سياحة النواب تشيد بتطوير منطقة عين الصيرة بالقاهرة.. "تحولت لمزار سياحي"
سياحة النواب تشيد بتطوير منطقة عين الصيرة بالقاهرة.. "تحولت لمزار سياحي"
سياحة النواب تشيد بتطوير منطقة عين الصيرة بالقاهرة.. "تحولت لمزار سياحي"
سياحة النواب تشيد بتطوير منطقة عين الصيرة بالقاهرة.. "تحولت لمزار سياحي"
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