حكم بالإجراءات الاستثنائية.. قراءة شاملة بعد تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

قال الدكتور طارق فهمي ، أستاذ العلوم السياسية، إن جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد سيحكم البلاد بالإجراءات الاستثنائية .





وأضاف الدكتور طارق فهمي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن بايدن أكد في خطابه إنه يجب توحيد الأمة الأمريكية لمواجهة التحديات الصعبة المحتملة.





وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن أولويات بايدن ستكون منصبة على الداخل لا الخارج لأنه يريد أن يجمع الشعب الأمريكي مرة أخرى ، متابعا أنه من المبالغة أن نقول بوجود نزعات انفصالية لبعض الولايات الأمريكية، لكن هناك جملة تساؤلات مشروعة مرتبطة بجماعات العنف والجماعات التي تتبنى خطابا عدائيا للدولة.





وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن أكثر من 70 مليون مواطن أمريكي يؤيد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، الذي قال إنه سيعود بصورة أو بأخرى، مشيرًا إلى أنه قد يشكل حزبا أو يعتبر نفسه رمزًا للتيار الشعبوي اليميني المتطرف .



