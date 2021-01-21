لتوعية المواطين..توزيع 3 آلاف كمامة بشوارع الفشن في بني سويف

شارك المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن جنوب بني سويف والقس لوقا عدلي مندوبا عن الكنيسة ، مبادرة شباب الفشن اليوم لمحاربة فيروس كورونا والتوعية بخطورة المرض.





حيث تم توزيع 3 آلاف كمامة مجانا على الباعة الجائلين في شوارع مدينة الفشن وداخل الأسواق وتحدثوا معهم بشأن خطورة فيروس كورونا وأهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.





وقال رضا رشاد منسق المبادرة إن الشباب المشارك فى المبادرة من أبناء مدينة الفشن ولا ينتمون لأى حزب أو كيان مشيرا إلى أنهم سبق أن قاموا بتوزيع 1000 كمامة على الباعة الجائلين فى الشوارع والأسواق بمدينة الفشن ويقومون بمساعدة مرضى فيروس كورونا من العزل المنزلى فى توفير الأدوية وما يحتاجونة من مستلزمات.





وأضاف رضا رشاد أن المبادرة تضم مجموعة من شباب وفتيات الفشن منهم موني نجيب ومحمد عادل ابوفخرة ومحمد فرغلي وهدى ظريف وأحمد حسن ومحمد تعلب ومروة محمد ومحمد صالح مدير فرع المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ببني سويف.





اقرأ أيضا:





وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "منذ الثالث من يناير الحالي"، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات.



كما شدد المحافظ على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، ومواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.



