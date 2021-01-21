التموين تفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي بمنطقة شمال القاهرة













افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة ،وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة ،برفقة المهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس ادارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والانتاج الحربى









وصرح الدكتور على المصيلحي فى الكلمة التى القاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة ،لافتا الى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كافة قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالي كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل بجانب رفع مستوى التدريب لدى العاملين وتبسيط الإجراءات فى اطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.