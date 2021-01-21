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ساحة رأي

د. محمد عبد السلام العجمي يكتب: اطمئن.. لا يأس ورب العرش موجود

الخميس 21/يناير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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لا يأس والله موجود
لا يأس والله معبود
لا يأس وعطاء الله مشهود
لا يأس وستر الله ممدود 
لايأس والرزق من الله مضمون 
لا يأس والأجل بأمر الله محتوم 
لا يأس والمستقبل بيد الله 
لا يأس والحزن يرحل بسجدة
لا يأس والفرح يأتي بدعوة 
لا يأس والظلام ينقشع بأمر الله في برهة 
لا يأس والنور يسطع في لحظة
لا يأس والعافية منحته 
لا يأس والشفاء هبته ومنته
لا يأس ورحمة الله سبقت غضبه
لا يأس والدنيا صغيرة وإن كبرت
لا يأس والدنيا زائلة وإن طالت
لا يأس وكل شيء بقدر 
لا يأس وأغلب الخوف وهم 
لا يأس والحب يعود لصاحبه قبل غيره
لا يأس والحقد يقتل حامله  قبل سواه
لا يأس وأنت في معية الله 
لا يأس والأيام دول يوم لك ويوم عليك 
لا يأس ونواميس الله في الكون غلّابة
لا يأس والبر لايبلى 
لا يأس والذنب لاينسى 
لا يأس والدّيان حي لايموت
لا يأس والله عزيز حكيم 
لا يأس والله منتقم جبار 
لا يأس والله غفو رحيم 
لا يأس والله عفو كريم 
لا يأس والله لطيف ودود 
لا يأس والغيث ينزل بعد طول قنوط 
لا يأس والله لكل مغلوب 
لا يأس والله لكل مكلوم  
لا يأس والله يفتح الباب للمذنبين 
لا يأس والله يقبل على التائبين 
لا يأس والله مجيب دعوة المضطرين 
لا يأس وقد أجاب الله  نوحا حين ناداه 
لا يأس وقد رد ليعقوب يوسف وأخاه
لا يأس وقد جعل اللهُ النارَ على ابراهيم بردا وسلاما 
لا يأس وقد جعل اللهُ  الحوتَ ليونس أمنا وأمانا 
لا يأس وقد وهب اللهُ لزكريا بعد فوات أوان غلاما 
لا يأس وقد كتب اللهُ لأيوب بعد طول صبر عافية وسلاما 
لا يأس وقد أعاد اللهُ يوسفَ بعد غياب سنين بالرفعة والتمكين  
 لا يأس وقد نجى اللهُ موسى بعدما تراءى الجمعان 
لا يأس وقد نجى اللهُ موسى من اليم باليم
لا يأس وقد نجى اللهُ محمدا في الغار بالغار 
لا يأس وليس غير الله يبقى  
لا يأس وليس وراء الله مبتغى 
اللهم عمّر قلوبنا بالنور واليقين والأمل في الله جل في علاه
وبالله التوفيق
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