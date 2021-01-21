استشاري علاقات أسرية: الحب الإلكتروني يسوده الخداع والتشوش

قالت الدكتورة شيرين شوقى، استشارى علم النفس والعلاقات الأسرية، إن الحب الإلكترونى ليس له علاقة بالحب الحقيقى، منوها إلى أن فكرة البعد عن الحقيقة وبداية العيش داخل عالم افتراضى تكون عبارة عن تعلق وليس بالحب الحقيقى، حيث إنه لم تتيح فرصة للشخصين الوصول إلى الصفات الحقيقية لشريك حياته، إنما تسيدت فكرة الخداع على هذا النوع من الحب.

وأضافت"استشارى علم النفس والعلاقات الأسرية"، خلال استضافتها فى برنامج"صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية"إم بى سى مصر 2"، أن يوجد العديد من الصعوبات فى الفهم بين الطرفين حتى يتوصله للتكيف مع طبع الأخر، فكان هذا من المستحيل لعلاقات الحب الإلكترونى إطلاقا، فلذلك يعم الخداع والكذب بين الطرفين.

وأشارت "شوقى"، إلى أن العلاقات في البداية دائمًا ما تكون جيدة وجميلة بسبب وجود الشغف والغموض، مشيرًا إلى أن البعض يصف الطرف الآخر بالغير جيد، بسبب الاختلاف في وجهات النظر، رغم أن الله خلق الرجل مختلف عن المرأة، لكي يكمل كل منهما الآخر.

وأكدت، أن الملل في العلاقات الزوجية أو العاطفية يحدث بسبب التوقعات العالية جدًا من العلاقة، مشيرًا إلى أن البعض يدخل في العلاقة ولا يتوقع وجود مشاكل حياتية مثل المصاريف الدراسية أو مرض الأطفال والكثير من المشاكل الأخرى.

وأوضحت استشارى علم النفس والعلاقات الأسرية، أن الرجل يزهق من المرأة إذا ضمن بقائها، لافتة إلى أن الإبهار دائمًا يستمر إذا كان هناك بعض الغموض في شخصية المرأة، ولكن هذا الأمر لا يعني أن تقوم المرأة بإخفاء الكثير من الأمور عن زوجها، فيعتقد بان هناك شخص آخر في حياتها.