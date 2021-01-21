حمدي المرغني يحذر جمهوره من طريقة نصب جديدة





حذر الفنان الكوميدي حمدى المرغنى، جمهوره من طريقة جديدة للخداع واختراق الحسابات البنكية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".





وكتب حمدي المرغني: طريقة نصب منتشرة جدا اليومين دوول حد يتصل بيك و يوهمك إنه من شركة الاتصالات اللي خطك تابع ليها و يعرض عليك عروض و يقولك شوية بيانات عنك وفي الآخر يطلب منك أول ٤ أرقام في البطاقة.





وتابع: وعرفت من مباحث الاتصالات إنه يبقي مجمع بيانات عنك زي اسمك وتاريخ ميلادك وبأرقام البطاقة دي يقدر يكلم البنك ويراجع معاه بياناتك كأنه أنت وبالطريقة دي يقدر يأخد رقم حسابك أو يجري معاملات شرائية عن طريق الإنترنت بحسابك البنكي ،ياريت تخلوا بالكم و تبلغوا بعض بالموضوع دا.









يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.