حملات مستمرة للتصدي للأسواق العشوائية والالتزام بارتداء الكمامة في الجيزة

تشهد الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الجيزة مجهودات مكثفة علي مدار اليوم وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني الفعال لتفعيل إليات التواصل مع المواطنين علي أرض الواقع من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .





كما أكد المحافظ علي مواصلة الحملات للتصدي للأسواق العشوائية ومتابعة إلتزام المواطنين بأرتداء الكمامة في المواصلات العامة والمحال والمنشأت للحد من انتشار فيروس كورونا حرصآ علي أمن وسلامة المواطنين .





وتنفيذآ لقرار محافظ الجيزة بالمرور على المنشآت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة للحفاظ على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.





حيث شن مركز ومدينة أوسيم حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات بنطاق المركز والمدينة .





وأسفرت الحملة إتخاذ الاجراءات القانونية حيال عدد " ٢ " منشآت صناعية مخالفةً للاجراءات الاحترازية بعدم إرتداء العمال للكمامة أثناء العمل .





كما تم مصادرة محتويات عدد " ٥ " منشأة وورشة تستخدم المواد الخطرة لمخالفتها اشتراطات السلامة الصحة المهنية والحماية المدنية وتم إيداع المضبوطات ب مخازن المدينة ، كما تم رفع ٣٩٥ طن من مخلفات القمامة وذلك علي مدار اليوم .





كما قام حي الدقي بشن حمله مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات ومراجعة تراخيص المحلات والتي أسفرت عن ضبط عدد من الكافيهات المخالفة بشوارع السودان ونادي الصيد والبطل أحمد عبد العزيز وعبد الحميد لطفي وتم إيقاف النشاط لهم وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢٧٧ حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .





وقام حي العمرانية جاري تنفيذ اعمال توسعة وتطوير وفرد طبقة الدقشوم للجزء من شارع ناصر حتى شارع المصانع على ترعة الزمر تمهيدا للرصف .





بالإضافة إلي إستمرار حملاته لضبط الغير ملتزمين بإرتداء الكمامه الواقية لعدم إلتزامة بألإجراءات الإحترازية حيث تم المرور علي المحلات والاسواق والمصانع وداخل المواصلات العامه وأماكن تقديم الخدمات وذلك بالتزامن مع رفع كافة التعديات والتصدي لمخالفات اشغال الطريق العام وشملت الحملة علي شوارع خاتم مرسلين شارع سيدي عمار ومستشفي الصدر وعدوي سليم وشارع التعمير واليابان وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤٧ محضر لعدم الإلتزام بأرتداء الكمامه .





وفي مركز ومدينة أبو النمرس يتم فض الأسواق العشوائية لمنع التزاحم وتكدسات المواطنين حفاظآ علي سلامتهم، وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق الأربعين بمناشيى البلد .





وفي مركز الواحات ومدينة الباويطي جاري العمل علي رصف وتطوير طريق الابراج بمدينة الباويطي "طريق مزدوج" و بطول ٢.٣ كم وعرض ٨ م وذلك إستكمالآ لتنفيذ الخطة الاستثمارية.