من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ عصام الحضري

نشر عصام الحضرى، حارس مرمي منتخب مصر السابق، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وظهر عصام الحضرى في الصورة بإطلالة كاجول، داخل سيارته.



