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رياضة

من داخل سيارته.. أحدث ظهور لـ عصام الحضري

الخميس 21/يناير/2021 - 02:06 م
صدى البلد
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منار نور
نشر عصام الحضرى، حارس مرمي منتخب مصر السابق، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهر عصام الحضرى في الصورة بإطلالة كاجول، داخل سيارته. 

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد". 
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