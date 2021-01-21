ميركل تتحدث عن فرصة اتفاق سياسي مع أمريكا بعد تولي بايدن الرئاسة

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها ترى "مجالا أوسع بكثير'' للتعاون مع واشنطن الآن بعد أن حل جو بايدن محل دونالد ترامب في البيت الأبيض.





وقالت "ميركل" للصحفيين: "هناك مجال أوسع بكثير للاتفاق السياسي مع الرئيس بايدن"، مستشهدة بعودته لاتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وانفتاحه على الهجرة كأمثلة.





وأضافت: "كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على المراسيم التي وقعها بايدن فور توليه منصبه. في المستقبل، سيكون التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ ممكنًا مرة أخرى. وربما تكون هناك رؤية أكثر تشابها لسياسة الهجرة. لم يذكرهم ترامب مباشرة".





وفي الوقت نفسه، أقرت ميركل بأن ألمانيا وأوروبا ستتحملان مسؤولية أكبر على المستوى الدولي عسكرياً ودبلوماسياً.





وقالت المستشارة إنه مع تولي بايدن منصبه، "لا يمكن توقع سوى اتفاق سياسي". ستكون هناك بالتأكيد مناقشات حول "كيف يمكننا أن نفعل الأشياء بشكل جيد لكلا البلدين". لكن التعاون الآن يقوم مرة أخرى "على أساس أوسع للقناعات المشتركة".





وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد وجهت، أمس الأربعاء، تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بمناسبة تنصيبهما.





وأكدت ميركل، تطلعها إلى فصل جديد في العلاقات مع الولايات المتحدة برئاسة بايدن، لافتة إلى أن هذا اليوم يُعد احتفالاً حقيقياً بالديمقراطية الأمريكية.





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.



