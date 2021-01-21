فتح باب التقدم لمكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس بشكل استثنائي

أعلن الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي عن فتح باب التقدم بشكل (استثنائي) للحصول على مكافأة النشر الدولي للأبحاث الدولية التى تم نشرها في عام 2018 ،2019 ،2020 وذلك حتى نهاية يناير الجارى للأبحاث التى لم تلحق بأوقات التقدم سابقاً.





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جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية تكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25).





وأضاف أن اللائحة الداخلية للمكافاة قد شهدت تحديثات لعدد الجوائز بحيث يمكن للباحث الواحد التقدم للجائزة دون حد أقصي للأبحاث.



