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تعليم

فتح باب التقدم لمكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس بشكل استثنائي

الخميس 21/يناير/2021 - 02:23 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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أعلن الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي عن فتح باب التقدم بشكل (استثنائي) للحصول على مكافأة النشر الدولي للأبحاث الدولية التى تم نشرها في عام 2018 ،2019 ،2020 وذلك حتى نهاية يناير الجارى للأبحاث التى لم تلحق بأوقات التقدم سابقاً. 

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جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية تكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25).

وأضاف أن اللائحة الداخلية للمكافاة قد شهدت تحديثات لعدد الجوائز بحيث يمكن للباحث الواحد التقدم للجائزة دون حد أقصي للأبحاث.

جدير بالذكر أنه يتم فتح باب التقدم للحصول علي مكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس في الفترة من 1 إلى 31 يناير ،  كذلك في الفترة من 1 إلى 31 يوليو من كل عام لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التقدم للحصول على المكافأة.
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