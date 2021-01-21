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فن

خذ ما يليق بك.. درة توجه رسالة عبر إنستجرام

الخميس 21/يناير/2021 - 02:07 م
درة
درة
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة درة رسالة  من خلال خاصية الستوري  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت درة: "خد دائما ما يليق بك و يوازي روحك من حلم وأشخاص حتي كلمات"

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، يوم الأربعاء 13 يناير، بعيد ميلادها الـ 41، حيث ولدت في مثله عام 1980، وهي من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار في مختلف المناسبات.

وكانت "درة" ردت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".  

وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.
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