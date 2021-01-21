فرج عامر يطالب بإنقاذ الكرة المصرية فى رسالة فيسبوكية

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة انقاذ الكرة المصرية من القرارات المتخبطة التى تصدر عن اتحاد الكرة.

وقال فرج عانر فى رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " : انقذوا كرة القدم ، بتطبيق نظام اللعب النظيف المتبع فى الدوريات الأوربية والا غالبية الأندية المصرية العريقة سيكون مصيرها الضياع .

وتابع عانر : ناديان استحوذا على 50 لاعبا كرة قدم هذا العام بأكثر من 550 مليون جنيه .. واستحوذا على سوق الإنتقالات الشتوية بالكامل بإنفاق مبالغ طائلة لم تكن معروفة فى سوق انتقالات كرة القجم ولا يستطيع أى نادي بأن يجاريهم فى هذا الإنفاق الغير مبرر سوي الضغط علي اسعار اللاعبين حتي وصلت قيمهم أعنان السماء حتي متوسطي المستوي منهم.

ويلتقى سموحة مع بيراميدز عصر غدا الجمعة بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري .