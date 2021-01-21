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أخبار العالم

"الخارجية الأردنية" تدين الهجوم الانتحاري المزدوج في بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 02:51 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق الشقيق في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه الشقيق، مشددًا على أن أمن البلدين الشقيقين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق الشقيق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.
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