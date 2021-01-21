تمريض المنوفية تتابع تطبيق مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم العالي

قامت الدكتورة إيناس قاسم عميد كلية التمريض جامعة المنوفية ووفد من كلية التمريض، بزيارة لمديرية الصحة بالمنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.





والتقي الوفد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجهتين ومتابعة تطبيق مشروع الإتحاد الأوروبى لتطوير التعليم العالى إرسموس بلاس بعنوان برامج جديدة للطب والتمريض في تخصص أمراض الكبد والبنكرياس والجهاز المراري ونقل الكبد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، حيث أن هذا المشروع تطبقه ثلاث جامعات من مصر وهم جامعة المنوفية وأسيوط و الاسكندريه وعدة جامعات من أوربا مثل إيطاليا ورومانيا.





حضر اللقاء دكتورة نعمة رياض استاذ تمريض الباطني الجراحي عضو المشروع ودكتورة نجلاء عبدالموجود أحمد منسق المشروع بجامعة المنوفية بحضور الدكتور عبد الباري العجيزي مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية والدكتورة أسماء المحرات مديرة ادارة التدريب والمدارس بالمديرية.



