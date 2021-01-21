يا فرحة ما تمت.. التقاليد تتسبب في إصابة عريس بكسر في قدمه خلال الزفاف

ينتظر كل من العريس والعروس يوم الزفاف، فإن كل منهما يسعى أن يظهر في أفضل شكل وأن يقدم للطرف أقصى ما لديه من حب ورومانسية فهو يومهما الكبير والذي يصبح فيما بعد أهم ذكرى في حياتهما، ولكن أي خطأ بسيط في ذلك اليوم يحوله إلى كارثة.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابا يبلغ من العمر 26 عاما أصيب بكسر في قدمه بعد أن قام بحركة معتادة يقوم بها العريس في الزفاف أمام العروس.





ويروي صديق العريس المقرب أنه تعرض لكسر في قدمه، بعد أن حمل العروس في نهاية الزفاف ولكنه سقط على الأرض بعد أن اختل توازنه فأصيب بكسر في قدمه.



