تعرف على كيفية حل مشكلة العند بين الأزواج

كشفت إيمان عبد الرحمن، نائب مدير تحرير مجلة "حواء"، عن كيفية حل مشكلة العند بين الأزواج بشكل عام.









وقالت إيمان عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن أزمة العند تعتبر كبيرة جدا بين الأزواج، موضحة أنه خلال أول عام جواز يكون الزوجان لم يتعرفا على بعضهما، ومن هنا تحدث المشكلة.









وأضافت أن سبب المناوشات بين الأزواج فى البداية هو بداية التعرف على شخصيات البعض، متابعة: "العند بيكون على اللى عايز الريموت واللى حاجة بتضايق الطرف الآخر ولا يعرفها الآخر".









وأكدت أن تلك المناوشات طبيعية جدا فى البداية، وبمرور البعض تختفي بعد التعرف على بعضهم، لافتة إلى أن المشكلة الأكبر حينما يكون طبع العناد من أحد الزوجين.









وأشارت إلى أن العناد من الزوج أو الزوجة يخلق مشكلة فى أنه يجب أن يكون رأيه هو الذي ينفذ، لافتة إلى أنها من الممكن أن تؤدى إلى الطلاق، وردت عليها منال سلامة: "كل دا علشان الريموت كنترول".



