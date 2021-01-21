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فن

وليد منصور في نشاط فني مكثف بألبوم وسينجلات وفيلمين

الخميس 21/يناير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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سعيد فراج
يعيش المنتج وليد منصور حالة من النشاط الفني هذه الأيام حيث يقوم ببناء الديكورات الجديدة الخاصة بباقي مشاهد فيلم "أهل الكهف" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحي.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمود حميدة وأحمد عيد ومحمد فراج وريم مصطفي وخالد الصاوي و بيومي فواد وصبري فواز وعبدالرحمن ابوزهرة وأحمد فواز سليم و هاجر احمد، ومعالجة سينمائية ايمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وعلي جانب اخر أوشكت النجمة روبي علي الانتهاء من تسجيل اغاني ألبومها الجديد الذي يقوم بانتاجه وليد، كما يحضر لتصوير اولي اغاني الالبوم بالتعاون مع المخرج أحمد علاء.

ويتعاون وليد في ألبوم روبي مع الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع احمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن
وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور  وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

ويستعد وليد لتصوير أول تجارب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في الغناء بكليب "اخر سهرة" ومن المقرر طرحه في عيد الحب.

ويتعاون وليد في مفاجأة جديدة مع المحلن مدين والفنان محمد جمعة باغنية سينجل من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويعكف وليد علي الانتهاء من تعديلات سيناريو فيلم "شغل خواجات" و الذي يبدأ تحضيره والإعلان عن أبطاله عقب التعاقد معهم خلال الشهر المقبل.
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