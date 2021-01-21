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طارق الشناوى: فاتن حمامة حالة استثنائية.. وكانت مسار المخرجين المبتدئين| فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 02:52 م
فاتن حمامة
فاتن حمامة
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ياسمين القصاص

قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كبرت وترعرت على شاشة السينما، ولذلك تعلق بها الجمهور بشكل قوى، منوها إلى أنها كانت مسار لأحلام الممخرجين المصريين،  متابعا أن كل مخرج عندما يفكر فى عمل سينمائى ينجذب لفنان معين لائق لهذا العمل، حيث أن فاتن حمامة كانت تجذب العديد من المخريجين، إضافة إلى أنها تجذب أيضا زملائها فى طلبهم لها مشاركتهم أعمالهم السينمائية.

وأضاف"الناقد الفنى"، خلال استضافته فى برنامج"صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية"إم بى سى مصر 2"، أن فاتن حمامة كانت أيضا مسار المخرجين المبدتئين، مشيرا إلى أن الراحلة فاتن كان أجرها يصل إلى  5 آلاف جنيها، عكس أى فنان أخر يحصل على 4 آلاف فأقل.

وأشار"الشناوى"، إلى أن الفنانة فاتن حمامة تتعمد تجنب لقائها بطليقها الفنان الراحل عمر الشريف أو حتى مشاركتها بعمل فنى يجمعها خاصة وأن الأخير كان يردد بعض الجمل خلال استضافته ببرنامج مثلأ ومنها " فاتن الحب الوحيد فى حياتى ، أو المرأة التى لم أعشق غيرها ، وكانت فاتن تتجاهل هذه العبارات والتى من الممكن أن تثير غضب وحفيظة زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب حيث كانت تحترمه وتحبه وتراعى مشاعره ..

ولفت طارق الشناوى ، إلى أن البيوت المصرية والعربية كانوا يضعون صورة فاتن حمامة فى غرف الصالون والتى كان يطلقون عليها قديما " غرفة المسافرين " للدلالة على كونها جزءا من العائلة.

وأوضح طارق الشناوى ، أن الجمهور كان يعتبر الفنانة فاتن حمامة حالة استثنائية بكل المقاييس ويعتبرونها كأنها فرد من العائلة لهم فى منزلة بنت العم ، أو الخالة، كما أكد أن الفنانة فاتن حمامة استطاعت عن جدارة اختراق حواجز الصورة الوهمية إلى الدنيا وتصبح جزءأ أساسيأ من الحياة وجمال الدراما المصرية.

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