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فن

رشا بن معاوية: الدراما المصرية باب العبور إلى قلب المشاهد العربي

الخميس 21/يناير/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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محمد نحلة
فاجأت الفنانة رشا بن معاوية، جمهورها في مسلسل "الدايرة" والمعروض حاليًا على شاشة الحياة، حيث تألقت في دور "سماح" الذي تقدمه في المسلسل، إذ تعيش قصة حب من طرف واحد، واستطاعت أن تمسك مفردات الشخصية وقدّمتها بحرفية في كل المشاهد ومنها المشاهد التي جمعتهما بالفنانة إيمان العاصي، وهي الصديقة المقربة لها ضمن الأحداث. 

وأعربت النجمة التونسية عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "الدايرة"، وأن الدراما المصرية هي الباب الرئيسي للعبور إلى قلب المشاهد العربي.

ولفتت رشا الانتباه خلال المسلسل بتجسيدها شخصية سماح، وأثبتت تألقها خلال حلقات المسلسل الذى يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وهو ما دفع عدد كبير من الجمهور للإشادة بها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومسلسل "الدايرة" يضم نخبة من النجوم هم الفنان أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، وإيناس كامل، محمد علاء ، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، مي القاضي، إسلام جمال، وغيرهم من النجوم وهو سيناريو وحوار محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت رشا بن معاوية قد أثبتت تواجدها فى الدراما المصرية عبر مسلسل أبو جبل مع النجم مصطفى شعبان، حيث استطاعت لفت الأنظار إلى موهبتها خلال أدائها الرائع في المسلسل، كما تألقت أيضًا في مسلسل بخط اليد مع النجم أحمد رزق.
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