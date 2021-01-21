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أخبار العالم

ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن برئاسة أمريكا: نتطلع للعمل معكم

الخميس 21/يناير/2021 - 02:29 م
ولي عهد أبوظبي يهنئ
ولي عهد أبوظبي يهنئ بايدن برئاسة أمريكا:
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دعاء أبوهشيمة
هنأ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تسلمه مسئولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.


ونشر الشيخ محمد بن زايد، تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعرب خلالها عن  تطلع الإمارات للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.


وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدته: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء".


وأضاف: "إننا نتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".


كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.


فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.
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