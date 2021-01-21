اقتحام الكنيست.. مسئولون بالشرطة الإسرائيلية يناقشون سيناريو خطيرا يهدد تل أبيب

كشفت القناة الإسرائيلية "12" العبرية أن مسئولين في الشرطة الإسرائيلية والكنيست، بينهم رئيس الكنيست ياريف لافين ووزير الأمن الداخلي امير اوحانا، ناقشوا، أمس الأربعاء، مع حرس الكنيست، وممثلين عن الشرطة ووزارة الأمن، سيناريو اقتحام والسيطرة على مبنى البرلمان الإسرائيلي، يشبه الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي قبل اسبوعين، حين اقتحمت الحشود المبنى.









ويشار إلى أن النقاش أجري بعد طلب رئيس الكنيست لافين، رغم عدم وجود معلومات استخباراتية مسبقة تشير لنوايا لاقتحام الكنيست، إنما أجري كجزء من تجهيزات، والتي تجري أيضا في مناطق أخرى في العالم في حال وقوع أحداث متطرفة.









واتفق خلال الجلسة على أن تقوم جميع الأجهزة المهنية بالعمل بالتنسيق معا وأن يقوموا بتحديد التعليمات ذات الصلة استنادا للسيناريو، في نهاية الجلسة لم يتم اتخاذ قرارات محددة لكن اتفق على إجراء عمل مشترك بالموضوع، خصوصا حول مسألة كيفية التصرف حتى الإعلان عن تعزيزات كبيرة.









يشار إلى أنه توجد اليوم تعليمات واضحة تؤكد أن حرس الكنيست هم الجهة الأمنية المخولة الوحيدة للعمل في المبنى، ويحظر على قوات الشرطة الدخول إلى المبنى بأي حال من الأحوال ووفقا للتعليمات القائمة.









المشاركون في الاجتماع أرادوا التأكد أنه في حال حدوث محاولة جماهيرية للسيطرة على المبنى، سيكون حرس الكنيست قادرا على التعامل مع الأمر، بدون الحاجة إلى تعزيزات لفترة طويلة.