وزير الرياضة: أغلقت مركز شباب على طريقة عادل إمام في التجربة الدنماركية

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إنه سيعقب على حديث نواب البرلمان في شكل ملاحظات عامة، ثم ردود تفصيلية، وذلك خلال استضافته في مجلس النواب.
وأضاف أنه "فيما يخص الملاحظات العامة، قمنا بعمل ربط بين مديريات المحافظات يتولاها قيادات شابة، وفي قيادات الصعيد هناك مجموعات شبابية مرتبطة بالوزارة، ليس فقط لنقل نبض الشارع، وإنما القيام بأعمال مستمرة في المشروعات، وهو ماساهم في تسريع تواجد الوزارة في ملفات هامة".
وتابع: "مراكز الشباب بمثابة عصب أساسي للدولة المصرية ولها أهمية كبرى، فهناك 4333 مركز شباب لدينا وهناك خطة بشأنها للتطوير، وانحزنا للملاعب التي بها نجيل صناعي، ولا يمكن حصر مركز الشباب في ملعب الكرة، واستمرينا في أعمال التطوير، وانتهينا من المرحلة 8 وأنهينا فيها ما يزيد على 3 آلاف ملعب، وهناك قرابة الألف ملعب بها مشاكل نعترف بها ولا ننكرها، ونموذج عادل إمام في أحد الأفلام "التجربة الدنمركية" رأيته بعيني، وأغلقت مراكز شباب بنفس الشكل".
وواصل: "تشرفت بالعمل مع أشرف رشاد ولجنته للشباب والرياضة كانت جنبا إلى جنب مع الوزارة، وهي مسألة مستمرة، والعمل مستمر مع النائب محمود حسين في اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وأشهد أنه خلال الفترة الماضية، لم يأت نائب لطلب شخصي لذاته، وإنما هي طلبات للدائرة وأهاليها".
واستطرد: "تعاون النواب والوزارة سيساعدنا في إنهاء المشكلات، لأن الأعضاء يروون وينقلون إلينا أعباء الشعب باستمرار، وهي نقطة تلاقٍ معنا في غاية الأهمية".