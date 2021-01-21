وزير الرياضة: أغلقت مركز شباب على طريقة عادل إمام في التجربة الدنماركية

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إنه سيعقب على حديث نواب البرلمان في شكل ملاحظات عامة، ثم ردود تفصيلية، وذلك خلال استضافته في مجلس النواب.









وأضاف أنه "فيما يخص الملاحظات العامة، قمنا بعمل ربط بين مديريات المحافظات يتولاها قيادات شابة، وفي قيادات الصعيد هناك مجموعات شبابية مرتبطة بالوزارة، ليس فقط لنقل نبض الشارع، وإنما القيام بأعمال مستمرة في المشروعات، وهو ماساهم في تسريع تواجد الوزارة في ملفات هامة".









وتابع: "مراكز الشباب بمثابة عصب أساسي للدولة المصرية ولها أهمية كبرى، فهناك 4333 مركز شباب لدينا وهناك خطة بشأنها للتطوير، وانحزنا للملاعب التي بها نجيل صناعي، ولا يمكن حصر مركز الشباب في ملعب الكرة، واستمرينا في أعمال التطوير، وانتهينا من المرحلة 8 وأنهينا فيها ما يزيد على 3 آلاف ملعب، وهناك قرابة الألف ملعب بها مشاكل نعترف بها ولا ننكرها، ونموذج عادل إمام في أحد الأفلام "التجربة الدنمركية" رأيته بعيني، وأغلقت مراكز شباب بنفس الشكل".









وواصل: "تشرفت بالعمل مع أشرف رشاد ولجنته للشباب والرياضة كانت جنبا إلى جنب مع الوزارة، وهي مسألة مستمرة، والعمل مستمر مع النائب محمود حسين في اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وأشهد أنه خلال الفترة الماضية، لم يأت نائب لطلب شخصي لذاته، وإنما هي طلبات للدائرة وأهاليها".









واستطرد: "تعاون النواب والوزارة سيساعدنا في إنهاء المشكلات، لأن الأعضاء يروون وينقلون إلينا أعباء الشعب باستمرار، وهي نقطة تلاقٍ معنا في غاية الأهمية".