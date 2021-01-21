موجز السوشيال ميديا.. كارمن سليمان تطلب الدعاء من جمهورها.. حمدي الميرغني يحذر جمهوره من طريقة نصب جديدة.. عمرو دياب يحيي حفلة غدا في دبي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
وجهت الفنانة درة رسالة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أعلن النجم عمرو دياب عن حفلته غدا في دبي.
حذر الفنان الكوميدي حمدى الميرغنى، جمهوره من طريقة جديدة للخداع واختراق الحسابات البنكية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو جديدًا عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وجهت الفنانة منة فضالي رسالة جديدة لجمهورها عبر خاصية الستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".