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أخبار البلد

من أربعة بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن «خطابات العلاج»

الخميس 21/يناير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية قرارا اليوم، الخميس، بشأن خطابات العلاج، تضمن أربعة بنود.


وجاء قرار نقيب المحامين كالآتي:

أولًا: يمنع منعًا باتا تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت قد عرضت سلفًا على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى الأستاذ نقيب المحامين بالاعتماد.

ثانيًا: لا يجوز صرف أي مبالغ نقدية أو شيكات أو بتحويلات - استنادًا لأي خطاب علاج - إلاَّ إذا كان الخطاب معتمدًا على النحو السالف بيانه بالبند السابق.

ثالثًا: يلغى أي تصرف لا يراعى فيه ما سبق بيانه بالبندين أولًا وثانيًا.


رابعًا: يتم إخطار جميع القطاعات والإدارات بهذا القرار للعلم بمضمونه، وبأنه سوف يوقع الجزاء على من يخالف هذا القرار، فضلا عن تحميله بأية التزامات تنجم عن الخطاب.

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