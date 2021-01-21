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توك شو

ناقد مسرحى: هادي خفاجة كسر الجدار الرابع في "زهرة اللوتس".. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 04:16 م
زهرة اللوتس
زهرة اللوتس
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ياسمين القصاص

قال الناقد المسرحي محي إبراهيم: إن العرض المسرحى للطفل لا بد ألا يستغرق أكثر من 35 دقيقة فقط، لكن عرض الفصل الأول لـ مسرحية "زهرة اللوتس" الموجه للأطفال يزيد عن ساعة، ورغم ذلك لم يشعر الأطفال بالملل . 

 

وتابع "الناقد المسرحى"، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن الفنان هادى خفاجة له دور كبير فى السيطرة الكاملة على هؤلاء الأطفال، بكسر الجدار الرابع حيث ساعد على الارتجال مع الأطفال، فكان الأطفال يندمجون معه لدرجة أنهم قاموا بتحذيره من الأحداث أثناء عرض المسرحية.

 

وتابع: نادرا ما يوجد شخص محب للفن يستطيع أن يكون وحده مدرسة، معتبرا أن الفنان خالد جلال استطاع أن يخرج  جيلا كاملا، لأنه مخرج وفنان يعمل خارج الصندوق. 

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