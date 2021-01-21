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طقس مستقر.. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام القادمة ونسب سقوط الأمطار

الخميس 21/يناير/2021 - 02:42 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحليل واستشعار عن بعد، إنه حتى 15 يناير لم يكن هناك انخفاض بشكل كبير فى درجات الحرارة، حيث إنها كانت أعلى من المعدلات الطبيعية، إلا أنه بداية من الأسبوع الماضي بدأت الأحوال الجوية تتغير.


وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر فضائية المصرية، أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ سواء أثناء النهار أو الليل، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى القاهرة اليوم تصل إلى 9 درجات، والعظمة ما بين 18 و19 درجة.


وأوضحت أن هذا الطقس الطبيعي في فصل الشتاء، لافتة إلى أنه مستمر حتى 20 مارس، حيث تم سقوط أمطار أمس وأمس الأول على مناطق متفرقة من الجمهورية.


وأكدت أنه بداية من اليوم فرص سقوط الأمطار ستنعدم تماما، إلا أن الشبورة المائية ستعود بطريقة خفيفة وغير مؤثرة على الطرق، ولا يوجد أى فرص لتكونها بطريقة كثيفة.


وأشارت إلى أن الطقس مستقر تماما على مدار اليوم والثلاثة أيام القادمة وحتى منتصف الأسبوع القادم، لمتابعة أن التغيرات المناخية أثرت على مصر والعالم كله.
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