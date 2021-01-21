الإمارات تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين وسط بغداد

أعربت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا سوقا في العاصمة العراقية بغداد، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.









ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.









كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.









وأفادت وسائل الإعلام العراقية بارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد لأكثر من 130 قتيلا وجريحا.









وذكرت وسائل الإعلام أن عدد القتلى ارتفع لـ 35 شخصا بينما بلغ عدد الجرحى 100 مصاب.









وحسب مصدر أمني، فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة.









ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانان كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته.









وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذان فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.







