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رياضة

اللجنة القانونية بنادي الجزيرة تنتهي من التحقيق في فضيحة الحلوى الجنسية

الخميس 21/يناير/2021 - 02:49 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
انتهت اللجنة القانونية المكلفة من قبل مجلس إدارة نادي الجزيرة بحضور مندوب من الجهة الإدارية من التحقيق مع العضوات المتهمات فيما يسمى "فضيحة الحلوى الجنسية".

وسترفع اللجنة القانونية نتائج التحقيق لمجلس إدارة نادي الجزيرة لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال تلك الواقعة التى أثارت الرأى العام لمنافساتها الأخلاق والسلوك الحميد .

وكان مجلس إدارة الجزيرة قد قام بإيقاف العضوات اللاتى احتفلن بعيد ميلاد إحداهن بإحضار تورتة وحلوى على شكل أعضاء تناسلية جنسية الأمر الذى استفز مشاعر الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قرّر المجلس إحالة العضوات للتحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب حيال هذه الأزمة التى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام الماضية.
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