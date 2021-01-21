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منوعات

أبكت فريق الإنقاذ .. العثور على عشرات الكلاب المهملة داخل عقار ببريطانيا

الخميس 21/يناير/2021 - 03:25 م
العثور على عشرات
العثور على عشرات الكلاب المهملة داخل عقار ببريطانيا
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يارا زكريا
عثر فريق من الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات ببريطانيا على عشرات الكلاب المهملة في أحد العقارات لتربية الكلاب بالبلاد.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية عثر الفريق على 30 سلالة مهجنة للكلاب و مهملة بما في ذلك الكلاب الألمانية، وسلالة يوركشاير تيريرز، في بيت خارج عقار بالقرب منطقة سكيجنيس. 

بدأ موظفو الجميعة في البكاء على الفور بمجرد أن رأوا الكلاب بهذا الوضع المأساوي، ومنه عدم القدرة على فك فراء الكلاب المتشابك لدرجة أن عمال الجمعيات الخيرية  لم يتمنوا من التعرف على سلالتهم.

دعا هذا الوضع العمال إلى حلق فراء بعض الكلاب ووافق مالكهم على إعطائهم للجمعية على الفور التي بدورها حولت الكلاب إلى أطباء أسنان  لتمكينهم من تناول الطعام بشكل صحيح، وجلدية لعلاج المشاكل الناجمة من افتراشهم الأرض. 

وقالت إيلا كاربنتر، مديرة المركز: «من الواضح أن الكلاب أهملت لفترة طويلة من الوقت، حتي أصبح لا يمكن التعرف علي سلالاتهم، 

وتابعت كاربنتر: «لحسن الحظ، فإن إزالة الغالبية العظمى من فراء الكلاب المتضخم منحهم فرصة جديدة للحياة، وأصبحوا الآن قادرين على التحرك بحرية دون التعرض لآلام تلك الحصائر الثقيلة الملتصقة مع البراز».

واختتمت المسؤولة بالجمعية البريطانية: « سنواصل تنظيفه بانتظام للمساعدة في تحسين حالة بشرتهم وسنقضي الأسابيع القادمة في إعادة تأهيلهم، وعندما يكونوا جاهزين سننقلهم إلى موطنهم». 
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