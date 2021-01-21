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رياضة

قبل مواجهة بيرنلي.. تعرف على أطول فترة صيام تهديفي لـ محمد صلاح

الخميس 21/يناير/2021 - 03:20 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
يأمل النجم الإنجليزي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في إنهاء صيامه التهديفي، عندما يستضيف الريدز نظيره بيرنلي اليوم، الخميس، في تمام مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


محمد صلاح لم يسجل في الدوري الإنجليزي منذ 19 ديسمبر الماضي، عندما سجل هدفين في شباك كريستال بالاس.


وغاب محمد صلاح عن التسجيل مع ليفربول آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث فشل في هز الشباك أمام وست بروميتش ونيوكاسل وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد.


صيام محمد صلاح عن التهديف تسبب في فقدان ليفربول 9 نقاط آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد، ويتراجع للمركز الرابع بـ 34 نقطة.


رغم ذلك يتربع محمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق هدف وحيد عن ثنائي توتنهام هاري كين وهيونج سون.


أطول فترة غياب لـ محمد صلاح عن التهديف:
سبق وأن مر محمد صلاح بفترات ابتعد فيها عن هز الشباك سواء مع روما أو ليفربول، لكنه نجح في تجاوز هذه الفترات الصعبة، وعاد بشكل قوي.


أطول فترة صيام لـ محمد صلاح خلال مسيرته كانت في عام 2019، حيث فشل النجم المصري في تسجيل أي هدف خلال 832 دقيقة، منهم 572 دقيقة في الدوري الإنجليزي.


محمد صلاح عاد وقتها للتسجيل بهدفه في ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي نسخة 2018 - 2019.
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