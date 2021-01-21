للمصابين بالأرق.. أفضل طرق للحصول على نوم متصل

يعاني البعض من حالة من الإرهاق المستمر بسبب طريقة نومهم، النوم بالنسبة للجسم هو مكمل رئيسي للحفاظ على توازن الخلايا الدماغية، فهي الفترة التي يجب أن يتوقف الرأس عن التفكير فيها، فعلى الإنسان الاهتمام بعدد ساعات نومه بقدر الإمكان حتى لا يترتب عليها إصابته بأمراض أخرى أبرزها السكتات الدماغية والنوبات القلبية.





وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، فإن أحدث دراسة تشير إلى أن عنصر الأوميجا 3 الموجود في الطعام له تأثير جيد للغاية على صحة الدماغ و الحصول على جسد متوازن ونوم هادئ.





وفي السطور التالية سنعرض أبرز النصائح التي أشارت إليها الدراسة:





- ممنوع وضع أي أجهزة إلكترونية في الغرفة التي تنام فيها لأن تأثير الموجات يؤثر على الدماغ ما قد يعرضك لنوم متقطع .





- الاستحمام بماء دافي سواء في فصل الشتاء أو الصيف، فإن الماء الدافئ ينغش المسام .





- تناول الأسماك في وجبة الغداء مرتين في الأسبوع على الأاقل للحصول على اوميجا 3 .



