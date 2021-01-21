تكريم الأولى على الشهادة الإعدادية بالغربية بـ تابلت وشهادة تقدير

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم، تكريم الطالبة نورين إبراهيم مسعد إبراهيم، مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بشرق المحلة والحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020.





بحضور عصام حمدي، مدير بنك التعمير والإسكان، والذي قام بتسليم الطالبة شهادة تقدير تكريما لتفوقها وتميزها وجهاز تابلت، وفتح حساب باسم الطالبة على البنك.





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وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان في مجال رعاية النوابغ والمتفوقين دراسيًّا، ورعايتهم حتى تخرجهم.





من جانبه، قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير البنك على هذا العمل الرائد والمتميز والذي يقدر المتفوقين من أبناء التربية والتعليم في كل أنحاء الجمهورية، ودفعهم لمزيد من التميز والنجاحات.



