توقعات عالمية بأن تصبح مصر بين أكبر ١٠ اقتصادات في عام ٢٠٣٠.. وخبراء: التصدي للأزمات خير دليل.. ويؤكدون: نعيش مرحلة جديدة من التسارع في النمو

«ستاندرد تشارترد» يتوقع أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات فى عام ٢٠٣٠

خبراء يكشفون عن أسباب توقع ستاندرد تشارترد وكيف استطاع الاقتصاد التصدى للأزمات

محمد راشد: التوقع يتسق مع معدلات النمو فى الناتج المحلي الإجمالي التي حققها الاقتصاد

الإدريسي: توقع ستاندرد تشارترد بشان مصر يمثل إشادة عالمية جديدة بشأن الاقتصاد المصري

رؤوف:الاقتصاد المصري بدء في دخول مرحلة جديدة من التسارع في النمو الاقتصادي









توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يصبح الاقتصاد المصري بين أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى العالم فى عام ٢٠٣٠، وتقفز وفقًا لـ معدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.









وقال محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن ترشيح الاقتصاد المصري لأن يكون بين أكبر عشر اقتصادات علي مستوى العالم يتسق مع معدلات النمو الاقتصادي فى الناتج المحلي الإجمالي التي حققها الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي .













وأضاف محمد راشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا منقطع النظير، ويعتبره صندوق النقد الدولي أحد النماذج الناجحة التي استفادت من الحزمة التمويلية في دعم أساسات الاقتصاد وتقوية دعائمه وإعادته للمسار الصحيح نحو النمو









وتابع: "ولعل من أبرز دعائم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو التوليفة التي يتبناها البرنامج من خلال المزج بين تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي".









وأشار إلى أن صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة وباء كورونا مكن إبقاء بنك «ستاندرد تشارترد» علي نفس توقعاته للاقتصاد المصري قبل الوباء حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 3.8% خلال العام المالي الماضي ومتوقع تحقيقه لمعدل نمو اقتصادي قدره 3% خلال العام المالي الجاري كأحد الاقتصادات القليلة التي حققت معدل نمو اقتصادي موجب أثناء الوباء.









ولفت إلى أن مبادرات البنك المركزي لعبت دورا محوريا فى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك مبادرة تشجيع المنتج المحلي والتي دعمتها الدولة من موازنتها بمقدار 12.5 مليار جم بما انعكس علي استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.



