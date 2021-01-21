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محافظات

يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 03:17 م
يانجن الصينية تسلم
يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات
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انجي هيبة
استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس مجلس إدارة مجموعة يانجن الصينية للمستلزمات الطبية ومسئولي منطقة تيدا-مصر في العين السخنة، وممثلي وزارة الصحة، لاستلام كمامات طبية قامت المجموعة الصينية بالتبرع بها للمنطقة الاقتصادية في إطار التعاون بين البلدين مصر والصين متمثلًا في المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين الصينيين، وفي إطار الإجراءات الوقائية وحماية العاملين بالمنطقة والمناطق الصناعية والمترددين على مقر خدمة المستثمرين لمواجهة كوفيد-19. 

أهدت مجموعة يانجن الصينية 30 ألف كمامة واقية للهيئة، و50 ألف كمامة طبية لوزارة الصحة، قامت المجموعة بتصنيعها في مصانعها بالعين السخنة داخل منطقةTEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية وقاعدة الشركات الصينية.

أعرب اللواء شعبان عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية وجمهورية الصين الشعبية وما تقدمه للعالم من رسالة إنسانية للوقوف بجانب الشعوب في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما أثنى على مجهودات وزارة الصحة المصرية في التعامل مع هذا الملف والتنسيق مع الجهات وخاصة متابعة مديريات الصحة أحوال العاملين بالمناطق الصناعية.

يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة كورونا
يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة كورونا
يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة كورونا
يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة كورونا
يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة كورونا
يانجن الصينية تسلم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمامات لمواجهة كورونا
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