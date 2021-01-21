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برلمان

لجنة مختصة للتحقيق.. وزير الرياضة يكشف تطورات واقعة سيدات الجزيرة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:59 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك لجانًا مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة وهناك جزاءات سيتم تطبيقها وتوجهنا صباحًا إلي هناك ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر.

يأتي هذا التعليق تحت قبة مجلس النواب لاسيما بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى صُنّعت على أشكال جنسية، الأمر الذي أثار المجتمع ومواقع التواصل الإجتماعي. 

وفي المقابل أشار أشرف صبحي، للإنجازات الخاصة بمبادرة "لا للتحرش لا للبلطجة"، وكذا مشروع " ألف فتاة ..ألف حلم"، مشيرًا إلي المجهودات في الوقت ذاته بالصعيد بقوله : نعمل بكل جهدنا في الصعيد، لكن محتاجين كثير .. اه".
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