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تجنب البنفسجي والأحمر.. خبير طاقة المكان تعطى نصائح لترتيب غرفة النوم لتجنب الحظ السيئ

الخميس 21/يناير/2021 - 04:19 م
غرف النوم
غرف النوم
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان، إن طاقة المكان تكشف عن أسرار النجاح من خلال المنزل الى يعيش به الشخص، مشيرة إلى عدم الشعور بالارتياح تجاه منزل معين يكون حينها الشمس هى العامل الأساسي لذلك.

وأضافت "سهى" خلال برنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التهوية الجيدة تؤثر على طاقة المكان وتعطيه تأثير إيجابي، بعكس المنزل الغربي التى تكون بها رطوبة، فبالتالى لا تكون مفضلة.

وتابعت أنه فى غرفة النوم ولتجنب الحظ السيئ هى عدم وضع أدوية وزجاجة الماء بجوار السرير وأنه يجب أن تتميز الغرفة بلون لحمى أى ألوان سادة، مما تعطى نوم بعمق، محذرة من اللون البنفسجي والأحمر، حيث أن 90% من الخلافات الزوجية سببها طلاء غرف النوم الأحمر مع الأسود.

وأكدت أنه يجب تجنب شراء مفارش السرير بالأشكال الهندسية، لافتة إلى اللون البنفسجي يجلب الحظ السيئ.
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