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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يُدين التفجيرات الإرهابية وسط العاصمة العراقية بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 03:06 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجيرات الإرهابية التي وقعت في وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس ، وأدت إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من جهود الحكومة العراقية وإرادة الشعب العراقي في فرض الأمن والاستقرار ، ولن تزيد الشعب العراقي وقيادته السياسية وحكومته إلا عزمًا وإصرارًا على التصدي بكل قوة لمخططات وأعمال الجماعات الإرهابية الخبيثة التي تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب العراقي.


وأكدَّ رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معربًا عن خالص تعازيه لجمهورية العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في ضحايا هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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