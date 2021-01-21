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حوادث

العثور على جثة شخص مقتول بسلاح أبيض بشوارع كفرالزيات

الخميس 21/يناير/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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احمد علي
عثر الأهالي على جثة شاب مقتول بسلاح أبيض أمام مدخل قرية أبو الغر التابعة لمركز كفر الزيات بالغربية وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.


وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره غارقا في دمائه بجوار مستودع الأنابيب.

وتبين أنه أدهم محمد مرعي " 19سنة" ويقيم بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات ويعمل سائق توك توك ولم يعثر على التوك توك بجواره وهو ما يوحي بأن السرقة وراء الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وطلبت من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن سرعة التحري حول الواقعة وتولت التحقيق.
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