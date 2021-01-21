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أخبار العالم

بسبب كورونا.. ارتفاع حاد بنسبة الدين للناتج المحلي في إسرائيل عام 2020

الخميس 21/يناير/2021 - 03:10 م
ارتفاع حاد بنسبة
ارتفاع حاد بنسبة الدين للناتج المحلي في إسرائيل عام 2020
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سمر صالح
ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي أن نسبة الدين للناتج المحلي فى تل ابيب ارتفعت بصورة حادة وبلغت 73.1% في عام 2020 وهي اعلى من النسبة التي سجلت عام 2019 وبلغت 60% ، وذلك بعد عشر سنوات من تسجيل انخفاض ثابت على مدار عشر سنوات. 

وزادت تقريبا غالبية دول العالم نسبة الدين لديها وتراجعت اقتصاديا بسبب ازمة كورونا من جهة، ومن جانب آخر بسبب المصاريف والانفاق الحكومي لمواجهة ازمة كورونا من جانب اخر. 

وفي مقارنة دولية بين اسرائيل ودول اخرى مثل اسبانيا، ايطاليا، الولايات المتحدة او بريطانيا ارتفعت النسبة لدى هذه الدول بصورة أكبر بكثير من اسرائيل.  

ووفقا لتقديرات المحاسب العام في وزارة المالية الاسرائيلية فان النسبة ستستمر في الارتفاع هذا العام، لكنه قال انه مع ذلك يجب ان ننتبه انها بعد هذا ستبدأ بالانخفاض. وبعد عودة الاقتصاد الاسرائيلي الى تسجيل نمو ايجابي فان نسبة الدين للناتج المحلي ستنخفض وذلك بعد ان تقوم الحكومة بتقليل مصاريفها تدريجيا. 

مع ذلك ، على ضوء فترة الانتخابات واستمرار الازمة، من المرجح ان تزداد الضغوطات وبقاء الانفاق الحكومي مرتفع نسبيا .
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