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فن

بمكياج جذاب.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها

الخميس 21/يناير/2021 - 03:18 م
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل
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ندى فكري
شاركت هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" فيديو جديد لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هاندا ارتشيل في الفيديو وهي تضع المكياج مما جذب انتباه متابعيها. 

وظهرت هاندا بإطلالة انيقة حيث ارتدت جاكت بدلة  باللون الاحمر وتركت شعرها بطريقة جذابة مما تناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا على وضع مكياج جذاب وجعلت إطلالتها مميزة

وتتألق الممثلة التركية هاندا أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

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