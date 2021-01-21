بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

شاركت الفنانة ناهد السباعي ، متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة من الستينيات.





وتألقت بها ناهد السباعي ، بفستان قصير وجذاب باللون الأسود ومنقط باللون الأبيض، وحملت شنطة سفر من الكاروهات، وانتعلت حذاءً بكعب عال باللون الأسود لإكمال ظهورها.





كما اختارت تسريحة الكعكة الأنيقة لشعرها البني الطويل، ووضعت قبعة باللون الأبيض بطريقة ناعمة وأنيقة تكشف جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان البنية والسوداء لتبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمال ظهورها.





ووضعت عقد حول الرقبة من اللؤلؤ باللون الأبيض الذى يتناسب مع ظهورها.



