الإيسيسكو: أفريقيا بحاجة إلى التحول لاستخدام التقنيات الذكية للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم، بالتعاون مع حكومة النيجر، ندوة افتراضية دولية حول موضوع "التكنولوجيات الذكية والقدرة على الصمود من أجل زراعة مستدامة في أفريقيا" بالشراكة مع منظمات ومراكز متخصصة في التكنولوجيا الذكية والزراعة.



وأكد المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك في كلمة له، أن قارة أفريقيا بحاجة إلى التحول لاستخدام التقنيات المبتكرة والذكية للحفاظ على النظام البيئي والتنوع البيولوجي، وتلبية احتياجات السكان من المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، محذرًا من أن استمرار التصحر والتدهور، الذي يهدد 46 % من أراضي القارة.