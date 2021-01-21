أشرف صبحي: لا نريد أن نبرز قضايا الفساد للأجيال.. وتعديلات قانون الرياضة تهدد النشاط

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن مراكز الشباب عصب أساسي في الدولة المصرية ولها أهمية كبيرة، وأضاف -رداً على تساؤلات النواب حول بيانه - في الجلسة العامة اليوم الخميس- "الأعضاء الذين تحدثوا عن عدم معرفتنا بالمحافظات، إحنا فلاحين ومن الشرقية وموجودين على الأرض وعارفين كل حاجة ممكن تتعمل، وأنا من بلبيس وقريتى مسقط رأسى مركز الشباب بها لم يبدأ العمل به حتى الآن".





وأضاف: "قررنا ألا نحصر المركز في ملعب كرة وأنهينا المرحلة الثامنة وانتهينا من 3300 ملعب موزعة على مراكز الشباب ، و المتبقى 1300 بها مشاكل كثيرة ونموذج عادل إمام موجود، ونزلت شفته وأغلقت مراكز وكان لازم نعمل بشكل تكاملى وأشرف رشاد تعاونت مع لجنته في العمل وكانت جزءًا من التنفيذ وهذا شيء مستمر مع اللجنة الجديدة" .





وحول محاربة الفساد في الوزارة تابع " صبحى،: " سنبذل جهدًا في الرقابة كوزارة و بالتعاون مع البرلمان لكن غير مقبول أن نروي على ابنائنا قصص الفساد والسجن، كما تم إحالة الكثير للنيابة، فكيف ابرز ذلك للشباب، اين القيمة التى نريد ابرازها لاولادنا " .





و حول أزمة قانون الرياضة قال " صبحى " ان التحرك في هذا الامر يحتاج الى التأنى والتعامل بحرص لانه امر مرتبط بالمواثيق الدولية ، خاصة ان المجتمع الدولى سجل علينا نقاطًا ممكن تجعله يقفل على لارياضة المصرية ، قمنا بإدخال مجلس الوزراء معنا في عملية التعديل و تغيير بعض الأمور الخطأ".

وأضاف: " لا نعطى الأندية الكبيرة شيئا و لكن الشعبية لها خطة عمل حتى لا تندثر ، و بالنسبة للنادى المصرى عرضنا على الرئاسة انشاء استاد في نفس المكان، و انا داعم لمجلس ادارة النادى، وبالنسبة لنادى المريخ وافقنا له منذ عام و نصف على خطته و على الاستثمار الخاص به بما لا يخرج عن الجانب الرياضى و نوافق سريعا على طلبات الاستثمار الخاصة بالأندية ".