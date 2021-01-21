مونديال اليد.. الأخوان جيبالا سر قوة دفاع منتخب بولندا

تألق الأخوان توماس وماسيج جيبالا مع المنتخب البولندي لكرة اليد في منافسات بطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال.











وقاد الثنائي دفاع الفريق خلال الدور الأول، ما جعل بولندا تحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور الأول للمونديال بعد فوزين على البرازيل وتونس، كما أن بولندا خسرت مباراة إسبانيا بصعوبة وبفارق هدف واحد.









وعاد الفريق البولندي إلى بطولات العالم بعد غياب أربع سنوات، وجاءوا إلى مصر بلاعبين أقوياء بدنيًا وطويلي القامة، وقائمتهم بها سبعة لاعبين يزيد طولهم على مترين.









اثنان من هؤلاء السبعة هما الأخوان جيبالا، حيث إن الظهير الأيسر توماس جيبلنا أطول لاعب في البطولة بطول 2 متر و12 سم، بينما يبلغ طول شقيقه لاعب الدائرة ماسيج جيبالا مترين.











وبفضل بنيانهما الجسدي الهائل، وتفكيرهما المتميز في كرة اليد، ظهر ماسيج وتوماش بمستوى جعلهما من ركائز الدفاع البولندي في "مصر 2021 "، حيث يقوم الأخوان بنقل مسئولياتهما بمجرد النظر إلى بعضهما البعض.









وكان الأخوان جبالا أيضًا ضمن القائمة البولندية التي احتلت المركز 17 في فرنسا 2017، بإجمالي 25 هدفًا تم تسجيلها خلال البطولة.











ويلعب ماسيج جيبالا مع فريق SC DHfK Leipzig الألماني، فيما يلعب شقيقه الأكبر توماس في لومزا فيف كيلسي البولندي.











من جانبه، قال ماسيج جبالا: "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نلعب في الدفاع معًا، فلدينا فهم خاص، لأننا نعرف بعضنا البعض جيدًا وقد بدأنا عمليًا بلعبة كرة اليد معًا".











وأضاف ماسيج: "كان حلمنا دائمًا أن نأتي إلى هنا واللعب مع بولندا في مثل هذه البطولات المهمة، لأنه لا يوجد لاعب يمارس هذه الرياضة لا يمكنه القول إنه لا يحلم باللعب في بطولة العالم، لذا بالنسبة لنا أن نكون هنا، إنه لشرف كبير".









أما توماس فيقول: "الشيء المضحك هو أنه عندما كنا صغيرين، كنت أنا لاعب الدائرة، بينما كان ماسيج الظهير الأيسر، لكن طفراتي المتزايدة أجبرتنا على تغيير المراكز بيننا. لقد نجح الأمر بالنسبة لنا".









وأضاف: "في مصر 2021 نتشارك غرفة معًا في هذا شعور رائع للغاية، لأنه يمكننا البقاء واللعب معًا، حيث لم نعد نلعب معًا في نفس الفريق".



