فتاوى تشفي الصدور.. من أراد أن يحقق الله له ما يريد فعليه بهذا| هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة ؟ هذا الفعل يساعد في استجابة الدعاء.. مستشار المفتي: هذه العبادة يغفر بها الله الذنوب

فتاوى تشفي الصدور
من أراد أن يحقق الله له ما يريد فعليه بهذه الصلاة
هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة ؟
في بدايته ونهايته.. هذا الفعل يساعد في استجابة الدعاء
مستشار المفتي: هذه العبادة يغفر بها الله الذنوب
فضل إماطة الأذى عن الطريق
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير التالي:
فى البداية.. قال على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك صلاة يقبل فيها المسلم على ربه في حاجته ليقضيها لها؛ لأن المسلم يعلم أنه لا يقضي الحاجات، ولا يغيث إلا الله سبحانه، وهذه الصلاة هي عنوان للتوحيد حيث يعلم المسلم أن المتحكم في الأمر كله هو الله، وأنه ليس لأحد من خلقه قوة يقضي بها الحاجات، فهذه الصلاة تؤكد معنى الركن الأول ألا وهو كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله».
وأضاف "جمعة"، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن لصلاة الحاجة أهمية كبيرة حيث أرشدنا إليها الصادق المصدوق ﷺ فقال: « مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِى آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ». [رواه الترمذي] وفي رواية ابن ماجة « ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ».
وأشار الى أنه إذا احتاج المسلم إلى نجاح في امتحان، أو رواج تجارة، أو كشف ضر، أو جلب نفع، أو أي خير، فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويمكن أن يصليها أربع ركعات، ويمكن أن يزيد إلى اثني عشرة ركعة وتكون هذه الصلاة بنية قضاء الحاجة التي يقبل على الله فيها، ثم يدعو الدعاء المذكور في الحديث، ويدعو الدعاء كذلك بعد التسليم من الصلاة كما هو ظاهر في الحديث
فيما ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: " بدأت في صلاة سنة الظهر القبلية ثم فوجئت بشخص يقف بجواري للصلاة جماعة ، فهل يجوز تغيير النية من سنة الظهر الى فرض الظهر للحصول على ثواب الجماعة ؟".
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "لا تغير نيتك في الصلاة ولكن عليك استكمال صلاتك وستؤجر على صلاة الجماعة بالقدر الذي صليته مع المأموم".
كما قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.
وأضاف المجمع، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.
فيما قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.
ثم قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي ركعتين بنية التوبة، واتبعه في ذاك السلف الصالح.واستشهد «عاشور» خلال فيديو له منشور على "يوتيوب"، بما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ - من غير الفريضة بنية التوبة-، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».وأضاف أنه ما من إنسان مهما كان ما ارتكبه من معاصي، فليتوضأ ويُصلي ركعتين بنية صلاة التوبة، ثم يستغفر الله ويتوب إليه، إلا غفر الله له.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تركنا عَلَى المَحجّةُ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة.
وأضاف المجمع، فى منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته حتى يرحم الناس)).